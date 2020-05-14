«Отдаю им должное за любовь к футболу». Вадим Евсеев — о женском секторе болельщиков «Уфы»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в своём «инстаграме» восхитился девушками-болельщицами уфимского клуба.

«Хочу вспомнить добрым словом самую удивительную группу болельщиков, которую я когда-либо видел. У «Уфы» есть потрясающая поддержка в лице женского сектора. Есть шутка, что женщины любят не футбол, а футболистов, но наш женский сектор футбол любит точно.



Слышал, что многие девушки до появления „Уфы“ болели за разные клубы, но сейчас они столько сил и внимания отдают нам. Их сектор на стадионе прямо по центру, напротив тренерских скамеек. Их хорошо видно и слышно во время матчей. Своеобразный набор речёвок, свой перфоманс. Что интересно, многие из них сами играют в футбол.



Насколько знаю, другой такой группы болельщиц нет ни у одного клуба Российской Премьер-Лиги. Отдаю им должное за любовь к футболу, к «Уфе» и за постоянство. У нас ранней весной и в конце осени погода не сладкая, но женский сектор всегда заполнен. И в холода, и в дождь», — написал Евсеев.

Посмотреть фотографию можно в "инстаграме" Вадима Евсеева.