Жиру: хочу стать чемпионом Европы и побить рекорд Платини по голам за сборную
Нападающий лондонского «Челси» и сборной Франции Оливье Жиру рассказал, чего мечтает достичь вместе с национальной командой.
«Я хочу оставить след в истории французского футбола. Я провёл 97 матчей за сборную и надеюсь вскоре достичь отметки в 100. Что касается количества голов, я буквально в двух шагах от Мишеля Платини. Превзойти его – моя цель. А в следующем году я хочу стать чемпионом Европы со сборной Франции», — приводит слова Жиру RMC Sport.
Жиру вызывается в сборную Франции с 2011 года. В матчах национальной сборной француз забил 39 голов.
За «Челси» Жиру выступает с января 2018 года. В нынешнем сезоне француз стал автором 2 забитых мячей в 9 матчах английской Премьер-лиги. В апреле клуб продлил контракт с Жиру до 2021 года.
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