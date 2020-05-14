Жиру: хочу стать чемпионом Европы и побить рекорд Платини по голам за сборную

Нападающий лондонского «Челси» и сборной Франции Оливье Жиру рассказал, чего мечтает достичь вместе с национальной командой.

«Я хочу оставить след в истории французского футбола. Я провёл 97 матчей за сборную и надеюсь вскоре достичь отметки в 100. Что касается количества голов, я буквально в двух шагах от Мишеля Платини. Превзойти его – моя цель. А в следующем году я хочу стать чемпионом Европы со сборной Франции», — приводит слова Жиру RMC Sport.

Жиру вызывается в сборную Франции с 2011 года. В матчах национальной сборной француз забил 39 голов.

За «Челси» Жиру выступает с января 2018 года. В нынешнем сезоне француз стал автором 2 забитых мячей в 9 матчах английской Премьер-лиги. В апреле клуб продлил контракт с Жиру до 2021 года.