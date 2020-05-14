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«Спасая этот сезон, мы можем потерять следующий». Слуцкий выступил против доигровки РПЛ

«Спасая этот сезон, мы можем потерять следующий».
«Спасая этот сезон, мы можем потерять следующий». Слуцкий выступил против доигровки РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выступил против возобновления нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги и объяснил свою позицию.

«Если грубо говорить, то да, я противник того, чтобы доигрывать этот чемпионат. Глобально я, как и любой человек из профессии, за то, чтобы как можно быстрее начать играть. Я сейчас не выступаю как главный тренер команды, которая активно борется за выживание в РПЛ. Я даже могу сказать, что моя позиция не совпадает с позицией руководства «Рубина». Я просто как человек, находящийся внутри и пытающийся быть максимально объективным.

Первое – нужно получить разрешение от Минавиации и Роспотребнадзора о возвращении легионеров. 70 человек у нас находятся за рубежом. Есть распоряжение правительства – республики и Московской области с Москвой – о том, что все иностранцы садятся на двухнедельный карантин. Получается, что все легионеры могут начать тренироваться в лучшем случае 4-5 июня. Последние матчи у нас состоялись 11-12 марта. То есть это будет почти три месяца, как никто не тренировался. Для тренеров это беспрецедентный случай – никогда не было такого, чтобы футболист столько сидел дома и крутил велосипед. Прежде всего я говорю о рисках, связанных со здоровьем игроков. Абсолютно непонятно, как поведёт себя ваш опорно-двигательный аппарат.

Чемпионат Германии шёл непрерывно с августа. У них была очень короткая зимняя пауза, и они продолжали играть с середины января. Это не одно и то же. У нас получается, что футболисты не играли с декабря по март, потом три матча – и три месяца ничего не делаем. Если говорить про немцев и испанцев, они в любом случае три недели оттренируются. Это минимальное необходимое время.

Собянин уже вынес решение, что нельзя заниматься спортом до 31 мая. Минниханов тоже решил, что до 1 июня будут закрыты все спортивные базы, комплексы и так далее. То есть нужны какие-то специальные правительственные решения, во что я просто не верю. С момента, как будет дано разрешение на прилёт легионеров, до старта чемпионата должно пройти минимум пять недель. Это просто голая математика.

Понятно, что команды, у которых минимальное количество арендованных игроков и тех, у кого истекает контракт, одним составом закончили и тем же начали. А команды, в которых у многих истекают контракты или аренды, входят в следующий сезон абсолютно неподготовленными. За неделю новую команду невозможно собрать и натренировать. Если мы говорим про 28 июня, у нас манёвра нет вообще. Боюсь, что, спасая нынешний сезон, мы можем потерять следующий», — сказал Слуцкий в ролике на YouTube-канале Василия Уткина.

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