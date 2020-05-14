«Думал, что погибну». Леандро Паредес рассказал о дорожном инциденте с одноклубниками

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес, ранее игравший за «Зенит», поделился воспоминаниями об инциденте во времена выступления за «Рому».
«Я думал о смерти. Чистая случайность, что всё не закончилось трагедией. Я, Итурбе и Перотти повели своих жён на концерт – каждый на своей машине. Мы возвращались домой, было поздно, и на улице никого не было. Мы решили проехать на красный свет, потому что дорога была пустой. Но, миновав светофор, я увидел машину, которая неслась в мою сторону. Я попытался резко затормозить и бросился вправо, но за мной ехал Итурбе. У меня была маленькая машина, и в тот момент я подумал, что он меня раздавит.
Я думал, что погибну. В попытке увернуться от Итурбе я встал на два колеса! Моя жена была в ярости, когда вышла из машины. Она сказала, что мы психи. По случайности всё не завершилось аварией и трагедией», — цитирует Паредеса Football Italia со ссылкой на TyC Sports.
- 14 мая 2020
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