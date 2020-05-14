«Ньюкасл» интересуется Адриеном Рабьо

Французский полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо может продолжить карьеру в «Ньюкасл Юнайтед», сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своём "твиттере".
По данным источника, Рабьо покинет «Ювентус» в ближайшие несколько месяцев и мать футболиста, которая также является его агентом, уже контактировала с «Ньюкаслом». Помимо этого интерес к игроку продолжает проявлять наставник «Эвертона» Карло Анчелотти, под руководством которого Рабьо выступал в «Пари Сен-Жермен» с 2012 по 2013 год.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов расстаться с Адриеном в летнее трансферное окно. Рабьо перешёл в итальянский клуб перед началом нынешнего сезона на правах свободного агента из «ПСЖ», воспитанником которого является. В сезоне-2019/2020 25-летний хавбек провёл 17 матчей в Серии А, в которых результативными действиями не отметился.
- 14 мая 2020
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