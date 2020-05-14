Хавьер Пасторе: получал хорошие предложения из Китая, но хочу остаться в «Роме»
Полузащитник «Ромы» Хавьер Пасторе заявил, что не намерен покидать римский клуб до окончания контракта.
«Я хочу провести ещё три года до окончания контракта в «Роме», а потом вернуться в «Тальерес». Я не вижу себя в другой аргентинской команде. Я получаю предложения из Китая, но мне всё равно. Мне нравится соревноваться, играть в Лиге чемпионов. Поступали действительно хорошие предложения, но есть много вещей, которые нужно учитывать. Сейчас я не собираюсь уезжать в Китай», — приводит слова Пасторе Calciomercato.
Контракт Пасторе с «Ромой» рассчитан до лета 2023 года. Аргентинец перешёл в клуб из «Пари Сен-Жермен» летом 2018-го за € 24,7 млн. В сезоне-2019/2020 Пасторе отдал 2 результативные передачи в 13 матчах за «волков».
Клуб Бекхэма хочет подписать Пасторе
- 14 мая 2020
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