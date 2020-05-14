«Буду ещё мучать фанатов, пусть злятся». Дмитрий Тарасов — о завершении карьеры

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов заявил, что не собирается завершать карьеру в ближайшее время.

«Мне 33, карьера заканчивается, вообще вопросов нет. У футболиста век недолгий – 35 или у кого как здоровье. Какая разница, главное, что после у меня остаётся. У меня всё хорошо, главное, чтобы в семье все были здоровы, всё остальное неважно. Но я не наигрался ещё. Пока нет, конечно, завершать не собираюсь. Может, когда почувствую, что сдаю. В ближайшее время сто процентов не планирую. Буду ещё мучать фанатов, пусть злятся», — сказал Тарасов в интервью каналу Super в YouTube.

«Рубин» объявил о переходе Тарасова 18 февраля. Хавбек подписал с казанским клубом соглашение, рассчитанное до конца нынешнего сезона. 21 февраля на одной из тренировок Тарасов сломал ногу. Ему диагностировали закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости, а также разрыв межберцового синдесмоза.