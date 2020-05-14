Валерий Карпин — о возобновлении РПЛ: непонятно, как всё это будет происходить

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал возможное возобновление сезона Российской Премьер-Лиги.

«Нет конкретики. Будем заканчивать, не будем заканчивать, когда мы начнём, как это будет выглядеть. Слишком много организационных вопросов, пока это просто непонимание того, как всё это будет происходить.



Форма футболистов? Смотря сколько недель будет на подготовку. На сто процентов готовы футболисты не будут. Играть они смогут? Да, смогут. Давать какой-то результат смогут? Какой-то смогут. Будет огромное количество травм, 100 процентов», — сказал Карпин в интервью для канала Василия Уткина в YouTube.

Напомним, сезон РПЛ был приостановлен после 22-го тура из-за пандемии коронавируса.