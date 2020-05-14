Гус Хиддинк поздравил «Анжи» с 29-летием. Видео

Бывший главный тренер «Анжи» Гус Хиддинк поздравил махачкалинский клуб и его болельщиков. В этом году клубу исполняется 29 лет.



«Дорогие болельщики «Анжи» в Махачкале, в Дагестане, за его пределами и за пределами России. Знаю, что у клуба много фанатов, поскольку работал там. Я продолжаю встречать людей, которые с теплотой вспоминают время, проведённое в «Анжи». И это правда, я наслаждался этой работой с командой и отличной поддержкой болельщиков. Я поздравляю вас с 29-летием клуба. Надеюсь, впереди «Анжи» ждут долгие годы успеха. Во время моей работы мы были близки к нему – почти выиграли Кубок России, а также здорово выступали в еврокубках и чемпионате.



Так или иначе я наслаждался работой со своей командой и всеми работниками клуба, а также вашей поддержкой. Ещё раз поздравляю «Анжи» с днём рождения и надеюсь, что команда и болельщики смогут насладиться ближайшим будущим. Большое спасибо и хорошего дня! Хорошо отпраздновать!» — сказал Хиддинк в ролике, опубликованном в «инстаграме» «Анжи».