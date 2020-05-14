Александр Головин в красно-белой маске стал лицом проекта «Монако»
«Монако» запустил новый социальный проект на фоне пандемии коронавируса.
Лицом проекта стал российский полузащитник монегасков Александр Головин. На фото он стоит в футболке клуба и красно-белой маске.
Фото доступно в «твиттере» сборной России.
Головин перешёл в «Монако» летом 2018 года из ЦСКА, став самым дорогим российским футболистом в истории. Трансфер хавбека обошёлся монегаскам в € 30 млн. В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1, досрочно завершённом по решению властей, Александр принял участие в 25 матчах, в которых записал на свой счёт 3 гола и 4 результативные передачи, а также получил 5 жёлтых карточек.
Ранее Головин занял третье место в голосовании за лучшего плеймейкера чемпионата Франции по версии издания L'Equipe.
Одноклубник Александра Головина считает, что «Монако» выиграет Лигу 1 в ближайшие годы
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