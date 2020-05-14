Чемпионат Эстонии может быть возобновлён 19 мая
Чемпионат Эстонии может быть возобновлён 19 или 20 мая, сообщает пресс-служба турнира на официальной странице в «Фейсбуке».
«На сегодняшней пресс-конференции правительства премьер-министр Юри Ратас подтвердил, что со следующей недели снова можно будет проводить спортивные мероприятия на открытом воздухе с участием не более 100 человек. Зрители не будут допущены на матчи, но смогут посмотреть игры в прямом эфире. Сегодняшнее решение означает, что 19-20 мая чемпионат Эстонии может быть возобновлён», — сказано в сообщении.
Из-за пандемии коронавируса сезон чемпионата Эстонии был приостановлен после первого тура. В начале мая эстонским клубам было разрешено проводить групповые тренировки с участием не более 10 человек.
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