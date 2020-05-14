Президент «Бешикташа» заразился коронавирусом

Президент «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

Сообщается, что президент прошёл тестирование вместе с игроками и персоналом клуба 13 мая и результат его теста дал положительный результат.

Ранее стало известно, что чемпионат Турции возобновится 12 июня. Первенство страны было приостановлено из-за пандемии коронавируса после 26-го тура. Турнирную таблицу чемпионата Турции возглавляет «Трабзонспор», набравший 53 очка, «Бешикташ» расположился на пятом месте (44). В первую четвёрку входят также «Истанбул Башакшехир» (53), «Галатасарай» (50) и «Сивасспор» (49).

Ранее сообщалось, что в «Бешикташе» выявлено восемь случаев заражения коронавирусом.