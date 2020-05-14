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Чемпионат Украины по футболу возобновится 30 мая

Чемпионат Украины по футболу возобновится 30 мая
Чемпионат Украины по футболу возобновится 30 мая
Футбол / Прочие турниры 0

Стала известна дата возобновления нынешнего розыгрыша украинской Премьер-лиги, которая была приостановлена в связи с распространением коронавируса.

Как сообщает пресс-служба киевского «Динамо», лига приняла решение о проведении матчей первенства начиная с 30 мая. При этом точные даты, время и места проведения встреч будут названы позднее.

Чемпионат Украины, как и практически все турниры в мире, был приостановлен в середине марта из-за пандемии коронавируса. На момент паузы команды сыграли 22 тура в первой части лиги и провели ещё по одному матчу в плей-офф.

Первое место в турнирной таблице Премьер-лиги занимает «Шахтёр», на счету которого 59 очков. В тройку лидеров также входят «Динамо» и «Заря». В их активе по 46 очков.

Турнирная таблица чемпионата Украины
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