Юрий Сёмин отреагировал на решение «Локомотива» не продлевать с ним контракт

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал свой уход из команды по истечении действующего контракта, рассчитанного до 31 мая.



«Задавайте вопросы Мещерякову (председатель совета директоров клуба. — Прим. «Чемпионата»), звоните ему. Мне нечего сказать. Всё они говорят. На сайте пожелали мне сил, здоровья и благополучия? Нечего им ответить, посмотрим, соберём пресс-конференцию, когда будет возможно», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Сёмин тренировал «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды – с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005 и с 2009 по 2010-й. В ходе своей карьеры наставника специалист также работал в «Кубани», «Памире», московском и киевском «Динамо», «Габале», «Мордовии», «Анжи» и сборной России.

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