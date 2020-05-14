«Локомотив» предлагал пост главного тренера помощнику Юрия Сёмина

Как стало известно «Чемпионату», Юрия Сёмина на посту главного тренера «Локомотива» мог сменить его помощник Олег Пашинин.



Зимой, до переговоров с Марко Николичем, руководство «железнодорожников» предлагало Пашинину возглавить команду после ухода Сёмина, но получило отказ от ассистента тогдашнего наставника.



Сегодня было объявлено, что контракт с Сёминым, истекающий 31 мая, не будет продлён. На пост главного тренера будет назначен серб Марко Николич.



Сёмин тренировал «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды – с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005 и с 2009 по 2010-й. В ходе своей карьеры наставника специалист также работал в «Кубани», «Памире», московском и киевском «Динамо», «Габале», «Мордовии», «Анжи» и сборной России.

Юрий Сёмин отреагировал на решение «Локомотива» не продлевать с ним контракт