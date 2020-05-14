Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Арестован мужчина, планировавший устроить теракт во время матча «Барселона» — «Реал»

Арестован мужчина, планировавший устроить теракт во время матча «Барселона» — «Реал»
Футбол / Испания 0

В Барселоне арестован мужчина, собиравшийся устроить атаку во время матча между «Барселоной» и мадридским «Реалом», сообщает La Sexta.

Уроженец Марокко был задержан 8 мая и отправлен под стражу. Впоследствии он рассказал правоохранителям, что планировал организовать теракт с помощью дрона. При этом он не уточнил, как именно хотел атаковать людей, а сам дрон так и не был найден.

По информации следователей, мужчина на протяжении четырёх последних лет был связан с одной из террористических организаций, а в последнее время вёл себя менее активно, чтобы не привлекать внимание.

Напомним, нынешний розыгрыш чемпионата Испании, как и практически все турниры в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.

«Барселона» исключает возвращение Неймара
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020