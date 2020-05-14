Арестован мужчина, планировавший устроить теракт во время матча «Барселона» — «Реал»

В Барселоне арестован мужчина, собиравшийся устроить атаку во время матча между «Барселоной» и мадридским «Реалом», сообщает La Sexta.



Уроженец Марокко был задержан 8 мая и отправлен под стражу. Впоследствии он рассказал правоохранителям, что планировал организовать теракт с помощью дрона. При этом он не уточнил, как именно хотел атаковать людей, а сам дрон так и не был найден.



По информации следователей, мужчина на протяжении четырёх последних лет был связан с одной из террористических организаций, а в последнее время вёл себя менее активно, чтобы не привлекать внимание.



Напомним, нынешний розыгрыш чемпионата Испании, как и практически все турниры в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.

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