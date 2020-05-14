Арестован мужчина, планировавший устроить теракт во время матча «Барселона» — «Реал»
В Барселоне арестован мужчина, собиравшийся устроить атаку во время матча между «Барселоной» и мадридским «Реалом», сообщает La Sexta.
Уроженец Марокко был задержан 8 мая и отправлен под стражу. Впоследствии он рассказал правоохранителям, что планировал организовать теракт с помощью дрона. При этом он не уточнил, как именно хотел атаковать людей, а сам дрон так и не был найден.
По информации следователей, мужчина на протяжении четырёх последних лет был связан с одной из террористических организаций, а в последнее время вёл себя менее активно, чтобы не привлекать внимание.
Напомним, нынешний розыгрыш чемпионата Испании, как и практически все турниры в мире, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.
«Барселона» исключает возвращение Неймара
- 14 мая 2020
-
18:15
-
18:07
-
18:05
-
17:51
-
17:49
-
17:36
-
17:35
-
17:27
-
17:24
-
17:19
-
17:16
-
17:11
-
17:09
-
16:57
-
16:56
-
16:51
-
16:49
-
16:40
-
16:38
-
16:32
-
16:03
-
16:00
-
15:54
-
15:32
-
15:27
-
15:08
-
14:57
-
14:48
-
14:47
-
14:38
-
14:21
-
14:11
-
13:58
-
13:55
-
13:31
Партнерский контент