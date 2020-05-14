«ПСЖ» решил не увольнять Тухеля с поста главного тренера

Немецкий специалист Томас Тухель продолжит тренировать «Пари Сен-Жермен», утверждает Sport Bild со ссылкой на L'Équipe.

По данным источника, финансовый кризис, спровоцированный пандемией коронавируса, нанёс парижскому клубу убытки в размере € 215 млн. Из-за этого «ПСЖ» не готов заплатить Тухелю и его тренерскому штабу неустойку в размере € 10 млн. Спортивный директор парижан Леонардо уже прекратил работу по приглашению бывшего главного тренера туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри и наставника римского «Лацио» Симоне Индзаги.

Тухель тренирует «ПСЖ» с 2018 года. Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Франции. В Лиге чемпионов нынешнего сезона парижский клуб вышел в четвертьфинал. В настоящее время турнир приостановлен из-за коронавируса.