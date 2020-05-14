«Бавария» стала партнёром TikTok

Мюнхенская «Бавария» и китайская видеоплатформа Douyin, известная за пределами Китая как TikTok, подписали соглашение о сотрудничестве.
«Бавария» стала первым клубом, оформившим партнёрские отношения с TikTok, сообщается на официальном сайте мюнхенцев.
«Бавария» открыла свой официальный канал в TikTok в июле 2018 года. В настоящее время у клуба почти 800 тыс. подписчиков на этой платформе. Форварды «Баварии» Томас Мюллер и Роберт Левандовски ведут каналы в TikTok.
Ранее сообщалось, что мюнхенская «Бавария» согласовала с нападающим английского «Манчестер Сити» Лероем Зане контракт на пять лет. Сделку уже одобрили руководители «Баварии» Оливер Кан и Хасан Салихамиджич. Лерой Зане должен был стать игроком «Баварии» ещё летом 2019 года, однако тогда переход сорвался из-за полученной им травмы крестообразных связок колена.
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