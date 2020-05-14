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Дмитрий Лоськов: не знаю, останусь ли я в «Локомотиве»

Дмитрий Лоськов: не знаю, останусь ли я в «Локомотиве»
Футбол / РПЛ 0

Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов сообщил, что он не уверен в своём будущем в московском клубе после отставки Юрия Сёмина с поста наставника «железнодорожников».

«Я ничего не знаю! Останусь ли я в клубе? Я не принимаю решения, я сижу на карантине и ни с кем не общаюсь. Предлагали ли мне остаться? Не знаю ничего, ни с кем не связывался, всё читаю из новостей», — сказал Лоськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

В бытность футболистом Лоськов выступал за «Локомотив» с 1997 по 2007 год, а также с 2010 по 2013 год. После завершения карьеры вошёл в тренерский штаб московского клуба.

«Локомотив», набрав в 22 матчах 41 очко, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.

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