Дмитрий Лоськов: не знаю, останусь ли я в «Локомотиве»
Тренер «Локомотива» Дмитрий Лоськов сообщил, что он не уверен в своём будущем в московском клубе после отставки Юрия Сёмина с поста наставника «железнодорожников».
«Я ничего не знаю! Останусь ли я в клубе? Я не принимаю решения, я сижу на карантине и ни с кем не общаюсь. Предлагали ли мне остаться? Не знаю ничего, ни с кем не связывался, всё читаю из новостей», — сказал Лоськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
В бытность футболистом Лоськов выступал за «Локомотив» с 1997 по 2007 год, а также с 2010 по 2013 год. После завершения карьеры вошёл в тренерский штаб московского клуба.
«Локомотив», набрав в 22 матчах 41 очко, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.
Смородская отреагировала на уход Сёмина с поста главного тренера «Локомотива»
- 14 мая 2020
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