Актёр Баринов — об уходе Сёмина: плюнули в душу болельщикам! Еду домой как оплёванный

Актёр и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов отреагировал на новость об уходе главного тренера московской команды Юрия Сёмина.

«Уход Сёмина — трагедия не только для «Локомотива», но и для всего футбола! Всем ребятам, которые принимали решение, плевать на футбол, и мы никогда не дождёмся хорошего футбола. Людей, горящих футболом, делающих футбол, просто не ценят. Это всё страшная, тупая и подлая сила. Я думаю, что и в целом в России много такого происходит.



После таких новостей мы удивляемся, почему люди не ходят на стадион. Просто плюнули в душу болельщикам! И не только болельщикам «Локомотива», а всем. Я сейчас еду домой после этой новости как оплёванный.



Что касается того, что не предложили даже должности в клубе, тут уже не надо рассуждать о красоте и порядочности. Зачем искать порядочность там, где её не может быть? Вся эта ситуация — дурной пример как для молодых, так и для остальных», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.