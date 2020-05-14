Что ждёт «Локомотив» без Сёмина?

Руководство московского «Локомотива» приняло решение о расставании с главным тренером Юрием Сёминым. Вместо него новым наставником «железнодорожников» назначен сербский специалист Марко Николич.

Последним клубом Николича был венгерский «Мехервар», который он покинул в прошлом году. Ранее специалист тренировал люблянскую «Олимпию» и ряд клубов в Сербии, среди которых «Партизан».

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: что ждёт «Локомотив» без Сёмина?

«Локомотив», набрав в 22 матчах 41 очко, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Отставание клуба от лидирующего «Зенита» составляет девять очков. В настоящее время турнир приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.

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