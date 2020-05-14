Тарасов — об уходе Сёмина: зачем убирать тренера, который даёт результат?

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов, ранее выступавший за «Локомотив», прокомментировал уход Юрия Сёмина с поста главного тренера московской команды.

«Сказались личные отношения Кикнадзе и Сёмина. В данной ситуации это неправильный ход. Команда идёт на втором месте, ничего не закончилось. Зачем убирать тренера, который даёт результат? Николичу будет тяжело переплюнуть Палыча. Если он покажет результат хуже, то это решение вызовет ещё больше вопросов.

Надо было дать Сёмину доработать хотя бы до зимы. Мне грустно, что он уходит. Юрий Палыч — легенда, болельщикам будет жалко. Но решение принято, надо смотреть в будущее. Палычу только удачи. Думаю, он не сможет жить без футбола, ещё поработает в нем. Недавно с ним созванивался, поздравлял с днём рождения. Он был в хорошем настроении», — сказал Тарасов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.