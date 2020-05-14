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«Так не прощаются!» Болельщики «Локомотива» отреагировали на уход Юрия Сёмина

«Так не прощаются!» Болельщики «Локомотива» отреагировали на уход Юрия Сёмина
Футбол / РПЛ 0

Болельщики московского «Локомотива» в соцсетях негативно отреагировали на уход главного тренера команды Юрия Сёмина.

«Выражаем огромную благодарность и признательность Юрию Сёмину, у которого 31 мая 2020 года истекает срок действия контракта, за его многолетнюю работу в ФК «Локомотив». С его именем связаны самые яркие победы в истории клуба. Юрий Сёмин навсегда останется в сердцах всех болельщиков «Локомотива». Желаем Юрию Палычу сил, здоровья и благополучия!» — говорится в сообщении клуба в «Инстаграме».

«Позор! Зачем всё портить?! Ну ведь только начал клуб быть клубом...» — прокомментировал пост dprede.

«Какой позор, ребята… Это предательство, по-другому не скажешь», — возмутилась julia04d.

«Стыдно за всех нас сегодня. Стыдно», — считает diamagneticru.

«KICKнадзе/МещерякOFF», — предложил vsbkn.

«Спасибо, Палыч, за всё, что сделал для «Локомотива», — написала _me.dasha.

«Так не прощаются! Предатели!» — возмутился t.ap23.

«Идите на фиг со своим Николичем!» — добавил aleks_9791

«Стыдно за такое решение… Палыч — это „Локомотив“ и есть. Здоровья и терпения вам, Юрий Палыч. Мы всегда с вами», — отметила c_chris.tina_a.

«Локомотив» объявил об уходе Юрия Сёмина
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