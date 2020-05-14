Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Локомотив» рассматривал пять кандидатов на пост главного тренера

«Локомотив» рассматривал пять кандидатов на пост главного тренера
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», московский «Локомотив» выбирал из пяти кандидатов на пост главного тренера: Эусебио Ди Франческо, Владан Милоевич, Педру Мартинш, Йиндржих Трпишовский и Марко Николич.

Со всеми кандидатами переговоры проводились в период с декабря по февраль. Кроме Николича самые тесные переговоры были с Ди Франческо, но с итальянским тренером не договорились по условиям.

Напомним, что сегодня, 14 мая, «Локомотив» объявил о назначении на пост главного тренера Николича, который стал преемником Юрия Сёмина.

Последним клубом Николича был венгерский «Мехервар», который он покинул в прошлом году. Ранее специалист тренировал люблянскую «Олимпию» и ряд клубов в Сербии, среди которых «Партизан».

Что ждёт «Локомотив» без Сёмина?
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020