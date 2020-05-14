«Локомотив» рассматривал пять кандидатов на пост главного тренера

Как стало известно «Чемпионату», московский «Локомотив» выбирал из пяти кандидатов на пост главного тренера: Эусебио Ди Франческо, Владан Милоевич, Педру Мартинш, Йиндржих Трпишовский и Марко Николич.

Со всеми кандидатами переговоры проводились в период с декабря по февраль. Кроме Николича самые тесные переговоры были с Ди Франческо, но с итальянским тренером не договорились по условиям.

Напомним, что сегодня, 14 мая, «Локомотив» объявил о назначении на пост главного тренера Николича, который стал преемником Юрия Сёмина.

Последним клубом Николича был венгерский «Мехервар», который он покинул в прошлом году. Ранее специалист тренировал люблянскую «Олимпию» и ряд клубов в Сербии, среди которых «Партизан».