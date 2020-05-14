Нигматуллин: со стороны ситуация не выглядела так, что Сёмина необходимо срочно убирать

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал решение совета директоров клуба расстаться с главным тренером команды Юрием Сёминым.

«Новость печальная. Когда не продлевают соглашение с тренером команды, которая идёт на втором месте, да и ещё со специалистом, столько сделавшим для команды, речь идёт не о спортивном принципе, а о личных отношениях. Видимо, руководители никак не могут сработаться с главным тренером. Как бы то ни было, уверен, для Сёмина это не последняя команда. Уверен, он продолжит тренировать, поскольку любит свою работу и ещё может проявить себя в той или иной области.



Но пост гендиректора занимает Василий Кикнадзе, и он решает, какие действия предпринимать, чтобы потом отчитываться перед советом директоров. Но, думаю, это было общее решение. Видимо, внутри назрел конфликт. Безусловно, со стороны ситуация не выглядела так, что тренера необходимо срочно убирать, хотя сезон ещё может быть доигран», — приводит слова Нигматуллина RT.