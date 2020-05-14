Таш Саркисян: без Сёмина «Локомотив» ждёт серость, убогость и война

Известный телеведущий Таш Саркисян прокомментировал уход Юрия Сёмина с поста главного тренера «Локомотива».

«С точки зрения людей, которым доверили управление брендом, всё напоминает выстрел в ногу. Огромные деньги, ресурсы и время тратятся на создание определённого бренда. Вокруг этого бренда строится коммуникация со зрителями и болельщиками. Вокруг этого бренда также пытаются создать рыночную составляющую. У «Локомотива» всё это было.

А эта ситуация показала, что люди готовы от этого отказаться в угоду каких-то внутренних возможностей. Насколько я понимаю, Кикнадзе вообще тяжело находить язык с кем-либо, и он это прекрасно продемонстрировал в коммуникации с Гильерме, Тарасовым и многими другими. Человек, наверное, хорошо управлял железками и камерами на Олимпиаде, но не совсем справляется с ситуацией, когда добавляются сложные человеческие отношения.



У людей в руководстве, видимо, есть свои задачи, не связанные с футболом, болельщиками и брендом, которые они все хотят решить. Они и показывают, что им плевать на всё вышеупомянутое. Все победы «Локомотива» связаны с именем Юрия Павловича Сёмина в современной истории клуба. Сейчас «Локомотив» станет непонятной серой площадкой для непонятно чего.



Без Юрия Павловича «Локомотив» ждёт серость, убогость и война. Если говорить о войне, то с болельщиками и здравым смыслом. Также нас ждут злые и абсолютно неоправданные интервью, тупые пиар-ходы, очередная волна позора и демонстрация истинной квалификации во всех областях. Повторюсь, люди уже продемонстрировали, что не умеют ничего делать.



Юрий Павлович — сложный человек в возрасте, у которого есть определённые сложности в коммуникации. Но для того и существуют менеджеры, чтобы находить общий язык с такими сложными людьми. Дали бы человеку доработать, не важно сколько, он заслужил! Он заслужил это не только как тренер, он и как часть идентики клуба необходим. В данной ситуации результаты вторичны. Более того, он давал всевозможные результаты. Он создал экосистему, которая в свою очередь создала привлекательность клуба. Это нельзя рушить, это глупость!



Сёмина убрали из клуба, потому что Кикнадзе просто не может ни с кем договариваться. Пойди договорись с трёхкратным чемпионом страны, у него одно видение, а у Кикнадзе другое. Но Кикнадзе поставлен для того, чтобы сглаживать эти коммуникационные проблемы», — сказал Саркисян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.