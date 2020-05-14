Наумов: Сёмина просто «ушли». Следом за ним «уйдут» и самого Кикнадзе

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал уход Юрия Сёмина с поста главного тренера московской команды.
«Юрия Павловича просто «ушли», это очень нехорошее и несправедливое отношение к человеку. Я не вижу в этой отставке никакого смысла, я не понимаю, чем руководствовался совет директоров. Кикнадзе убедил и Мещерякова, и остальных в том, что так надо сделать. Спортивным принципом они не могли руководствоваться, потому что Сёмин как никогда хорош.
Клуб борется за Лигу чемпионов, идёт на втором месте и даже не потерял шансов на чемпионство. Я вижу только одну причину — желание первого руководителя получить покладистого тренера, который будет смотреть в рот, соглашаться с трансферной политикой и со всем остальным. А то тут сидит упрямый дедушка и якобы ставит палки в колёса, не даёт развернуться человеку. Вот она единственная причина, других не вижу.
Но всё дело в том, что господин Кикнадзе очень сильно ошибается. Я уже говорил и могу повторить свой прогноз: следом за Сёминым уйдёт и сам Кикнадзе. Его также «уйдут» по одной простой причине — не будет результата, начнётся тренерская чехарда, начнутся непонятки с составом. Такое будет продолжаться несколько лет и отбросит «Локомотив» назад. Чтобы всё это устранить и не упасть в результатах, нужны будут деньги, и РЖД начнёт эти деньги вкладывать. Если упадут, будет доказано, что зря с Сёминым расстались.
Я переживаю не только за Сёмина, но и за весь «Локомотив», потому что это отразится не только на первой команде, но на академии и всех структурах клуба. Я помню, как в стабильные времена мы не успевали конкурсы проводить на зачисление в академию. Клуб развивался! Приток молодых ребят был очень большой, агенты везли футболистов специально к нам.
Сейчас случится раздрай в клубе, потому что болельщики выдвинут свой протест на ближайших матчах со зрителями. Появятся всевозможные баннеры, как вы помните «Локомотив» такое уже проходил, с Ольгой Юрьевной. Наступаем на те же грабли?! Без Сёмина «Локомотив» ждёт падение результатов, тренерская чехарда и несколько смен состава», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 14 мая 2020
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