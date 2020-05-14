В белорусском клубе «Ислочь» выявлены два случая заражения коронавирусом
В белорусском клубе «Ислочь» выявлены два случая заражения коронавирусом, сообщает телеграм-канал NEXTA Live.
По данным источника, сначала положительный результат на коронавирус показал тест защитника Годфри Биток Стефена. У него проявилась симптоматика в виде повышенной температуры и общей слабости.
После этого руководство клуба приняло решение проверить всех футболистов и тренерский штаб с помощью экспресс-тестов. Коронавирус был выявлен у главного врача клуба Дмитрия Тишкова.
Ещё один футболист, нападающий Александр Макась, уже две недели находится на больничном с выявленной пневмонией.
Напомним, что в настоящее время чемпионат Беларуси является единственным турниром в Европе, который не приостановлен из-за пандемии коронавируса.
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