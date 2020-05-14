«В «Анжи» я был очень счастлив». Роберто Карлос поздравил махачкалинский клуб

Бывший защитник «Анжи» и сборной Бразилии Роберто Карлос поздравил махачкалинский клуб, которому в этом году исполняется 29 лет.

«Анжи» в «Твиттере» опубликовал видео, записанное Карлосом. «С днём рождения, „Анжи“ Махачкала! В этом клубе я провёл очень хорошие три года, был очень счастлив. Поздравляю! Целую болельщиков, целую Махачкалу!» — сказал бразилец.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Роберто Карлос стал игроком «Анжи» в 2011 году, в чемпионате России провёл за команду 25 матчей. Был временным помощником исполняющего обязанности главного тренера команды. В 2012 году был назначен директором команды.

Летом 2013 года владелец «Анжи» Сулейман Керимов принял решение сменить вектор развития, и команду покинули все приглашённые звёзды. Нынешний сезон «Анжи» завершил с финансовыми трудностями в зоне «Юг» ПФЛ.