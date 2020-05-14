Юрий Сёмин отказался стать почётным главным тренером «Локомотива»

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин сообщил, что он отказался принять предложение руководства клуба стать почётным главным тренером «железнодорожников».

«Ответил отказом. Я главный тренер „Локомотива“ до 31 мая, пока ничего не планирую делать», — приводит слова Сёмина РИА «Новости».

Сёмин тренировал «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды – с 1986 по 1990 год, с 1992 по 2005 и с 2009 по 2010-й. В ходе своей карьеры наставника специалист также работал в «Кубани», «Памире», московском и киевском «Динамо», «Габале», «Мордовии», «Анжи» и сборной России.

Преемником Сёмина на посту главного тренера московского клуба стал сербский специалист Марко Николич, который приступит к выполнению своих обязанностей с 1 июня 2020 года.