Сенников сравнил уход Сёмина с отставками Черчесова и Карпина из «Спартака»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал уход Юрия Сёмина с поста главного тренера московского клуба.
«Как я понял, с Юрием Павловичем просто не продлили контракт, руководство решило что-то поменять. Для всех это стало шоком и неожиданностью, что Сёмина убрали из команды. «Локомотив» за последние годы выиграл чемпионство, два Кубка и Суперкубок страны. Не укладывается в голове, зачем увольнять тренера, если команда идёт на втором месте в чемпионате. Такое может быть только в «Спартаке», мне кажется. У них было такое, когда они занимали второе место, а Черчесова или Карпина снимали с должности.
Но в целом мне интересно посмотреть, что сейчас будет говорить президент клуба, новый главный тренер. Также, как футболисту, мне интересно услышать, какие цели и задачи будет ставить команда. Да и в принципе какое будущее ждёт клуб. Либо команда продаёт всех футболистов и борется с молодёжью за 8-10 место, либо они покупают сильных футболистов и борются за Лигу чемпионов, условно.
Я не знаю, что будет с «Локомотивом» без Юрия Павловича, но не хотелось бы, чтобы из клуба следом ушли Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин. Они душой настоящие «железнодорожники». Но очевидно, что Николич придёт со своим штабом.
Мои личные опасения связаны только с тем, что не будет результата и игры. Болельщики снова начнут протестовать. Не будет той семьи, которую построил Юрий Павлович. А если результат всё-таки будет, клуб будет бороться за чемпионства и попадание в Лигу чемпионов, уже будет не важно, кто у руля команды», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 14 мая 2020
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