Эштреков: Сёмин — боец, он однозначно всем всё доказал

Бывший помощник Юрия Сёмина в «Локомотиве» Владимир Эштреков прокомментировал уход 73-летнего специалиста с поста главного тренера московского клуба.
«Не могу отвечать за Сёмина, но он боец. Время покажет, продолжит ли он карьеру. Главное, что сил и энергии ему не занимать. В последний раз общались с ним несколько дней назад. Я поздравил Юрия Павловича с днём рождения, но тему возможного ухода из «Локомотива» не затрагивал. Просто не знал, стоит ли верить тому, что пишут в СМИ. Говорили на другие темы. Обсуждали возможное возобновление сезона, Сёмин говорил, что вроде как чемпионат должны доиграть. Я пожелал ему успехов.
Юрий Павлович однозначно всем всё доказал. Теперь решение за ним. Догадываюсь, что ему могут предложить какую-то должность в структуре «Локомотива», — приводит слова Эштрекова RT.
- 14 мая 2020
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