Д. Билялетдинов: назвать академию «Локомотива» в честь Сёмина — это как фактор пилюли

Бывший игрок «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал уход Юрия Сёмина с поста главного тренера «железнодорожников».



«Не понимаю, за что уволили Юрия Павловича. Логики в этом решении совета директоров не вижу.



Что ждёт клуб без Сёмина? Сложно рассуждать на эту тему, не зная вектора развития и идей руководства. Но клуб сейчас устойчив в плане финансовой поддержки и репутации. Думаю, маловероятно, что сейчас руководство резко возьмёт вектор на послабление своих позиций. Это репутация нарабатывалась годами.



Сейчас идут разговоры, чтобы назвать академию в честь Сёмина, но это как фактор пилюли. Мы помним, что Юрий Павлович был и почётным президентом в своё время, всё время как-то пытались сохранить отношения и отдать дань уважения нашему мэтру тренерского цеха. Но в данной ситуации вообще не понимаю поведения руководства. Представим, что сезон не возобновится, задача с попаданием с Лигу чемпионов выполнена. И смысл тогда говорить и делать какие-то кадровые изменения? Остались одни вопросы, ответов просто нет. Может, в скором времени мы услышим что-то, либо Юрий Павлович даст интервью, либо кто-то из руководства расскажет, что в клубе случилось и почему было принято столь нелогичное решение.



«Локомотив» и Юрий Павлович Сёмин — бренд, они неразрывны. Он привёл «Локомотив» туда, где он сейчас находится. К сожалению, пока не видим адекватного интервью и заявления по поводу этой ситуации. Именно это в первую очередь неправильно», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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