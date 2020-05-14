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«Вы дали мне дорогу в большой футбол». Тугарев поблагодарил Сёмина

«Вы дали мне дорогу в большой футбол». Тугарев поблагодарил Сёмина
Футбол / РПЛ 0

Нападающий московского «Локомотива» Роман Тугарев прокомментировал уход Юрия Сёмина с поста главного тренера «железнодорожников».

«Спасибо за всё, что вы сделали, Юрий Палыч. Вы дали мне дорогу в большой футбол. За это буду вам всегда благодарен», — написал Тугарев на своей странице в «Инстаграме».

Сёмин тренировал «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял клуб трижды: с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й и с 2009-го по 2010-й. В ходе карьеры наставника специалист работал в «Кубани», «Памире», московском и киевском «Динамо», «Габале», «Мордовии», «Анжи» и сборной России.

Преемником Сёмина на посту главного тренера московского клуба стал сербский специалист Марко Николич, который приступит к выполнению обязанностей с 1 июня 2020 года.

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