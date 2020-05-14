«Вы дали мне дорогу в большой футбол». Тугарев поблагодарил Сёмина
Нападающий московского «Локомотива» Роман Тугарев прокомментировал уход Юрия Сёмина с поста главного тренера «железнодорожников».
«Спасибо за всё, что вы сделали, Юрий Палыч. Вы дали мне дорогу в большой футбол. За это буду вам всегда благодарен», — написал Тугарев на своей странице в «Инстаграме».
Сёмин тренировал «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял клуб трижды: с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й и с 2009-го по 2010-й. В ходе карьеры наставника специалист работал в «Кубани», «Памире», московском и киевском «Динамо», «Габале», «Мордовии», «Анжи» и сборной России.
Преемником Сёмина на посту главного тренера московского клуба стал сербский специалист Марко Николич, который приступит к выполнению обязанностей с 1 июня 2020 года.
Сенников сравнил уход Сёмина с отставками Черчесова и Карпина из «Спартака»
- 14 мая 2020
-
21:27
-
21:14
-
21:03
-
20:50
-
20:36
-
20:31
-
20:25
-
20:13
-
20:08
-
20:08
-
19:58
-
19:57
-
19:55
-
19:40
-
19:26
-
19:19
-
19:11
-
19:07
-
19:06
-
18:54
-
18:52
-
18:42
-
18:31
-
18:30
-
18:15
-
18:07
-
18:05
-
17:51
-
17:49
-
17:36
-
17:35
-
17:27
-
17:24
-
17:19
-
17:16
Партнерский контент