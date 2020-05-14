Врач «Спартака» провёл смену в больнице, оказывая помощь пациентам с коронавирусом

Главный врач «Спартака» Михаил Бутовский принял участие в помощи гражданам, которые заразились коронавирусом.

«Главный врач «Спартака» Михаил Бутовский провёл первую смену в отделении анестезиологии и реанимации клиники имени В. Х. Василенко, оказывая медицинскую помощь пациентам с COVID-19.



Желаем Михаилу Сергеевичу здоровья и сил на передовой линии борьбы с эпидемией», — говорится в заявлении пресс-службы московского клуба.

В России коронавирусной инфекцией заразилось более 252 тыс. человек. От осложнений, вызванных вирусом, скончалось 2305 человек.

Из-за пандемии коронавируса в Европе приостановлены все футбольные чемпионаты, кроме первенства Беларуси. Матчи еврокубков перенесены на неопределённый срок.