Врач «Спартака» провёл смену в больнице, оказывая помощь пациентам с коронавирусом
Главный врач «Спартака» Михаил Бутовский принял участие в помощи гражданам, которые заразились коронавирусом.
«Главный врач «Спартака» Михаил Бутовский провёл первую смену в отделении анестезиологии и реанимации клиники имени В. Х. Василенко, оказывая медицинскую помощь пациентам с COVID-19.
Желаем Михаилу Сергеевичу здоровья и сил на передовой линии борьбы с эпидемией», — говорится в заявлении пресс-службы московского клуба.
В России коронавирусной инфекцией заразилось более 252 тыс. человек. От осложнений, вызванных вирусом, скончалось 2305 человек.
Из-за пандемии коронавируса в Европе приостановлены все футбольные чемпионаты, кроме первенства Беларуси. Матчи еврокубков перенесены на неопределённый срок.
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