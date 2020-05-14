Магкеев — Сёмину: всегда буду помнить, кто мне дал путёвку во взрослый футбол

Защитник московского «Локомотива» Станислав Магкеев прокомментировал уход Юрия Сёмина с поста главного тренера команды.
«Юрий Палыч, спасибо за всё! За бесценный опыт и знания, которые получил, работая под вашим руководством. За доверие и возможность проявить себя. Что бы ни происходило, в дальнейшем всегда буду помнить, кто мне дал путёвку во взрослый футбол. Удачи, здоровья и новых побед», — сказал Магкеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Сёмин тренировал «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды: с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й и с 2009-го по 2010-й. В ходе карьеры наставника специалист работал в «Кубани», «Памире», московском и киевском «Динамо», «Габале», «Мордовии», «Анжи» и сборной России.
- 14 мая 2020
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