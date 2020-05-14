Источник: Минспорт предложил установить на стадионах РПЛ дезинфицирующие тоннели

Министерство спорта России направило в правительство «протокол COVID», который разрабатывали Российская Премьер-Лига (РПЛ) и Российский футбольный союз (РФС), сообщает телеграм-канал Baza.

Источник в министерстве сообщил, что документ разделён на несколько частей, в которых говорится об организации матчей и медицинских требований к командам в случае возобновления чемпионата России. В протоколе сказано, что российские стадионы могут поделить на три зоны: футбольное ядро, подтрибунные помещения и зона трибун.



Вход в эти зоны будет осуществляться по QR-кодам в специальном приложении, разрабатываемом РФС. Сотрудник, посещающий зону, будет предъявлять персональный код контролёру, который уполномочен идентифицировать личность с помощью приложения. Кроме того, на входах стадионов министерство предлагает установить дезинфицирующие тоннели.

Ранее президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал, когда может быть возобновлён чемпионат России, который в настоящее время приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. По его словам, возобновить сезон могут 21, 28 июня или позже.