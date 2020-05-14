Аршавин — о матче с «Марселем» в 2008-м: благодаря моему голу появилась толика надежды

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин поделился воспоминаниями о первом матче 1/8 финала Кубка УЕФА сезона-2007/08 с «Марселем» (1:3).
«Думал, мы можем пройти дальше, так как в голове была простая мысль: если мы обыграли французов при Петржеле, с составом слабее, почему не повторить это сейчас?
У нас были серьёзные потери в обороне. Честно говоря, слабо помню мысли перед игрой. Гораздо лучше помню первое противостояние с “Марселем” на “Велодроме” — тогда перед матчем модели выносили мячи, кажется, или отдавали судьям. А здесь как-то стёрлось из памяти. Единственное, о чем думали, как Саша Горшков будет против Сиссе играть. Это было главной головной болью тренеров.
1:3 — не худший расклад по такой игре. Недавно пересматривал моменты, могу сказать, что Слава нас несколько раз выручил. А после матча понимали, что 2:0 выиграть дома вполне реально.
Не думали, что мой гол — самый важный момент на пути к кубку. Но благодаря голу появилась толика надежды. Хотя было непонятно, как можно сыграть на ноль против такой команды. Разве что за счёт поля и погоды", — приводит слова Аршавина пресс-служба «Зенита».
- 14 мая 2020
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