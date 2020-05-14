Гильерме — об уходе Сёмина: неожиданная новость. При Палыче мы всегда были сильны

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме прокомментировал уход Юрия Сёмина с поста главного тренера команды.

«Неожиданная новость для нас, потому что как команда мы всегда были сильны при Палыче. Я благодарю его за шанс своей жизни и за то, что он сделал для “Локо” и всех болельщиков. Спасибо, Юрий Палыч, для меня вы больше чем тренер. Удачи во всём, и до встречи!» — написал Гильерме на своей странице в «Инстаграме». Футболист выложил совместное с тренером фото.

Сёмин тренировал «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды: с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й и с 2009-го по 2010-й. В ходе карьеры наставника специалист работал в «Кубани», «Памире», московском и киевском «Динамо», «Габале», «Мордовии», «Анжи» и сборной России.



Под руководством Сёмина «Локомотив» трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок и три раза — Суперкубок России.