Вадим Евсеев закончил футбольный алфавит, рассказав о себе

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев завершил футбольный алфавит. На букве «Я» тренер рассказал о себе.
«Так совпало, что мой футбольный алфавит заканчивается 14 мая. Именно в этот день 8 лет назад я поставил точку в карьере игрока. Провёл прощальный матч, собрав на него друзей. Когда закончил играть, друзья и знакомые предложили устроить прощальный матч. Было приятно, и я понимал, что обратной дороги нет. 36 — хороший возраст для того, чтобы уйти. Не из футбола. Уйти от себя игрока. Задуматься о том, что ты хочешь делать дальше и двигаться вперёд.
Мы за два месяца смогли подготовить матч и провести его на хорошем уровне. Дима Ананко с компаньонами занимался этим как организатор. Я обзванивал игроков, было приятно, что все откликнулись. Но из-за загрузки не все смогли приехать. Иванович тогда играл в «Челси», у него не получилось. Матч провели на следующий день после тура, но люди всё равно пришли, хотя погода подкачала.
Благодарен всем, кто откликнулся и помог. Клуб дал стадион, телевидение выделило время в эфире, существенная помощь была от Москомспорта. А на следующий день началась новая жизнь. «Я» — последняя буква моего футбольного алфавита. Я, Вадим Евсеев, теперь уже футбольный тренер!» — написал Евсеев в своём «инстаграме».
- 14 мая 2020
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