Игнатьев — Сёмину: Палыч, вы всегда останетесь в моём сердце. Мы вас не подведём!

Полузащитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал уход Юрия Сёмина с поста главного тренера команды.

«Палыч, вы всегда останетесь в моём сердце, с вами я добился всего, о чем я мечтал, спасибо вам за доверие! Благодарен, мы вас не подведём!» — написал Игнатьев на своей странице в «Инстаграме». Футболист также выложил совместное с тренером фото.

Сёмин тренировал «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды: с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й и с 2009-го по 2010-й. В ходе карьеры наставника специалист работал в «Кубани», «Памире», московском и киевском «Динамо», «Габале», «Мордовии», «Анжи» и сборной России.



Под руководством Сёмина «Локомотив» трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок и три раза — Суперкубок России.