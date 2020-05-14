Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Игнатьев — Сёмину: Палыч, вы всегда останетесь в моём сердце. Мы вас не подведём!

Игнатьев — Сёмину: Палыч, вы всегда останетесь в моём сердце. Мы вас не подведём!
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал уход Юрия Сёмина с поста главного тренера команды.

«Палыч, вы всегда останетесь в моём сердце, с вами я добился всего, о чем я мечтал, спасибо вам за доверие! Благодарен, мы вас не подведём!» — написал Игнатьев на своей странице в «Инстаграме». Футболист также выложил совместное с тренером фото.

Сёмин тренировал «Локомотив» с 2016 года, а до этого возглавлял команду трижды: с 1986 по 1990 год, с 1992-го по 2005-й и с 2009-го по 2010-й. В ходе карьеры наставника специалист работал в «Кубани», «Памире», московском и киевском «Динамо», «Габале», «Мордовии», «Анжи» и сборной России.

Под руководством Сёмина «Локомотив» трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок и три раза — Суперкубок России.

Чорлука — Сёмину: спасибо вам за 4 года совместной работы и 4 трофея
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020