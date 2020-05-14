Уткин: я найду на ком хайпить, в крайнем случае Соловьёв ещё жив

Блогер Василий Уткин заявил, что он найдёт объект для обсуждения, несмотря на уход Юрия Сёмина с поста главного тренера московского «Локомотива».

«Я найду на ком хайпить, в крайнем случае Соловьёв ещё жив. Вы часто воспринимаете всё через призму личных отношений. На самом деле тренер «Локомотива» — это всегда повод для хайпа. Если я умру, это тоже станет хайпом, как говорил один выдающийся актёр. Тогда он, правда, называл слово пиар. Этим пронизана жизнь. Тот, кто на пике событий, тот и является поводом для интересного и серьёзного разговора. Это бизнес на протяжении 26 лет, вот этим я и буду заниматься дальше», — сказал Уткин на своём канале в YouTube.

Напомним, Уткин и телеведущий Владимир Соловьёв на протяжении некоторого времени обменивались оскорблениями в сети.