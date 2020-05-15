Судья Клаттенбург: сказал Пепе в финале ЛЧ с «Атлетико», что гол «Реала» засчитан ошибочно

Арбитр Марк Клаттенбург поделился воспоминаниями о финальном матче Лиги чемпионов сезона-2015/2016 «Реал» — «Атлетико» (1:1, 5:3 по пенальти).

«Меня всё время спрашивают о финале Лиги чемпионов сезона-2015/2016. Пепе катался по газону, а я подумал: “Как такой крупный парень может быть настолько чувствительным?”. Он дважды пытался обмануть меня, чтобы заставить удалить игрока “Атлетико”. Другой арбитр мог бы и поверить ему, но я хорошо подготовился к матчу, изучив манеру игры Пепе.

Он является игроком, которому нельзя верить. Игра может быть простой и понятной, но он постарается сделать что-то хитрое.



В том матче “Реал” повёл со счетом 1:0, но гол был забит из небольшого офсайда. Мы поняли это в перерыве, мой помощник пропустил эпизод.

Я дал “Атлетико” пенальти в начале второго тайма, когда Пепе сфолил на Фернандо Торресе. Пепе был в ярости и сказал мне на идеальном английском: “Никакой это не пенальти, Марк”. Я ответил ему: “Это вашего первого гола не должно было быть”. Это заставило его замолчать.



Люди могут подумать, что это звучит странно, так как два неверных решения не образуют одного правильного. Судьи не считают так, но так думают игроки. Пепе является заядлым спорщиком. Когда судишь матчи с ним, нужно постоянно быть начеку», — приводит слова Клаттенбурга Daily Mail.