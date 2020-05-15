Барцальи покинул тренерский штаб Сарри в «Ювентусе»

Помощник главного тренера «Ювентуса» Маурицио Сарри, бывший защитник туринцев Андреа Барцальи заявил об уходе из клуба.
«Я почувствовал необходимость больше находиться с семьёй, которая все эти годы молча поддерживала мой профессиональный выбор. Выбрал свою семью, хотя другой семье — »Ювентусу" — всегда буду привязан и вечно благодарен. Но выбор был правильным", — написал Барцальи на своей странице в «Инстаграме».
Барцальи вошёл в тренерский штаб Сарри в сентябре 2019 года.
38-летний уроженец Фьезоле начал карьеру в 1998 году в молодёжной системе клуба «Рондинелла». В последующие годы он успел поиграть за такие команды, как «Асколи», «Кьево», «Палермо» и «Вольфсбург», а в 2011 году перешёл в «Ювентус», с которым семь раз подряд становился триумфатором Серии А. В сборную Италии защитник вызывался с 2004 по 2017 год, а в 2006 году стал чемпионом мира.
Сарри сменил на посту главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, который работал с туринской командой на протяжении последних пяти лет — с 2014 по 2019 год. Последним клубом Сарри был лондонский «Челси», который он возглавил летом 2018 года.
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