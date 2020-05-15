Тренер «Аугсбурга» пропустит игру с «Вольфсбургом», из-за выхода в магазин за кремом

Хайко Херрлих пропустит свой дебютный матч у руля «Аугсбурга», который должен состояться в субботу с «Вольфсбургом» из-за нарушения карантина, объявленного в Германии в связи с пандемией коронавируса, сообщает Sky Sports.

48-летний специалист покинул расположение отеля, чтобы купить в ближайшем супермаркете зубную пасту и крем для рук, при этом, не используя индивидуальные средства защиты в виде перчаток и маски. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

«Я ошибся, покинув гостиницу. Я соблюдал медицинский протокол, но сейчас ничего поделать уже не могу. Я не смог примером для подражания в сложившейся ситуации. Из-за этого проступка я не буду руководить командой на ближайшей тренировке и субботней игре с «Вольфсбургом», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Херрлих в интервью пресс-службе «Аугсбурга».

Хайко Херрлих сможет приступить к исполнению своих обязанностей в команде только после двух подтверджённых отрицательных тестов на коронавирус.