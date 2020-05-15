Министр культуры Англии: мы открываем двери для безопасного возвращения футбола в июне

Министр культуры Великобритании Оливер Доуден заявил о готовности к возобновлению английской Премьер-лиги в июне.
«Правительство открывает двери для безопасного возвращения английского футбола в июне. Это должно включать в себя широкую доступность трансляций для фанатов, а также мы должны убедиться, что вся футбольная семья получит поддержку благодаря заработанным деньгам.
Теперь уже футбольным властям предстоит согласовать и окончательно проработать детали своих планов. Существует объединённая добрая воля, чтобы добиться этого для своих болельщиков, футбольного сообщества и нации в целом. Правительство и наши медицинские эксперты будут продолжать давать указания и поддержку до принятия любого окончательного решения, которое приведет эти планы в действие», — приводит слова Доудена Mirror.
Чемпионат Англии, как и другие спортивные соревнования в мире, приостановлен из-за пандемии коронавируса. К моменту остановки в Премьер-лиге было сыграно 29 туров, «Манчестер Сити» и «Арсенал» провели на один матч меньше.
- 15 мая 2020
-
04:54
-
04:35
-
04:17
-
04:00
-
03:32
-
03:22
-
02:34
-
01:36
-
01:22
-
00:59
-
00:55
-
00:42
-
00:25
-
00:12
-
00:05
- 14 мая 2020
-
23:54
-
23:39
-
23:36
-
23:15
-
23:07
-
23:04
-
22:56
-
22:42
-
22:37
-
22:20
-
22:19
-
22:04
-
21:54
-
21:49
-
21:37
-
21:31
-
21:27
-
21:14
-
21:03
-
20:50