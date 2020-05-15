Министр культуры Англии: мы открываем двери для безопасного возвращения футбола в июне

Министр культуры Великобритании Оливер Доуден заявил о готовности к возобновлению английской Премьер-лиги в июне.

«Правительство открывает двери для безопасного возвращения английского футбола в июне. Это должно включать в себя широкую доступность трансляций для фанатов, а также мы должны убедиться, что вся футбольная семья получит поддержку благодаря заработанным деньгам.

Теперь уже футбольным властям предстоит согласовать и окончательно проработать детали своих планов. Существует объединённая добрая воля, чтобы добиться этого для своих болельщиков, футбольного сообщества и нации в целом. Правительство и наши медицинские эксперты будут продолжать давать указания и поддержку до принятия любого окончательного решения, которое приведет эти планы в действие», — приводит слова Доудена Mirror.

Чемпионат Англии, как и другие спортивные соревнования в мире, приостановлен из-за пандемии коронавируса. К моменту остановки в Премьер-лиге было сыграно 29 туров, «Манчестер Сити» и «Арсенал» провели на один матч меньше.