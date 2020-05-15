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Гарет Бэйл возглавляет список самых богатых спортсменов до 30 лет в Великобритании

Гарет Бэйл возглавляет список самых богатых спортсменов до 30 лет в Великобритании
Футбол / Испания 0

Валлийский нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл возглавляет список самых богатых спортсменов в Великобритании (являются гражданами страны или проживают на территории государства) до 30 лет с состоянием в £114 млн к концу 2019 года, сообщает Sky Sports.

Гарет Бэйл пережил довольно трудный сезон в «Реале», но по-прежнему возглавляет список молодых богачей в спорте: его состояние выросло на £20 млн и составляет теперь в общей сумме £114 млн.

Но не сильно отстаёт боксёр Энтони Джошуа, который продемонстрировал самый большой прирост за последние 12 месяцев, заработав £58 млн (£107 млн общ.) после того, как одержал победу в матче-реванше в супертяжёлом весе с Энди Руисом.

35-летний 6-кратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, согласно последним ежегодным данным, является самой влиятельной звездой спорта. За последний год состояние английского гонщика выросло на £37 млн благодаря выгодному текущему контракту с Mercedes, что позволило ему преодолеть отметку в £200 млн заработанного состояния.

Десятка лучших спортсменов Великобритании до 30 лет по заработанному состоянию выглядит следующим образом:

1. Гарет Бэйл («Реал Мадрид»): £114 млн;

2. Энтони Джошуа (бокс): £107 млн;

3. Поль Погба («Манчестер Юнайтед»): £50 млн;

4. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»): £34 млн;

4. Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»): £34 млн;

6. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»): £ 28 млн;

7. Н'Голо Канте («Челси»): £25 млн;

8. Гарри Кейн («Тоттенхэм»): £ 24 млн;

9. Даниел Старридж (без клуба): £22 млн;

10. Джордан Хендерсон («Ливерпуль»): £21 млн;

«Ньюкасл» готов потратить € 60 млн на возвращение Гарета Бэйла в английскую Премьер-лигу
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