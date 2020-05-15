Гарет Бэйл возглавляет список самых богатых спортсменов до 30 лет в Великобритании

Валлийский нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл возглавляет список самых богатых спортсменов в Великобритании (являются гражданами страны или проживают на территории государства) до 30 лет с состоянием в £114 млн к концу 2019 года, сообщает Sky Sports.
Гарет Бэйл пережил довольно трудный сезон в «Реале», но по-прежнему возглавляет список молодых богачей в спорте: его состояние выросло на £20 млн и составляет теперь в общей сумме £114 млн.
Но не сильно отстаёт боксёр Энтони Джошуа, который продемонстрировал самый большой прирост за последние 12 месяцев, заработав £58 млн (£107 млн общ.) после того, как одержал победу в матче-реванше в супертяжёлом весе с Энди Руисом.
35-летний 6-кратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, согласно последним ежегодным данным, является самой влиятельной звездой спорта. За последний год состояние английского гонщика выросло на £37 млн благодаря выгодному текущему контракту с Mercedes, что позволило ему преодолеть отметку в £200 млн заработанного состояния.
Десятка лучших спортсменов Великобритании до 30 лет по заработанному состоянию выглядит следующим образом:
1. Гарет Бэйл («Реал Мадрид»): £114 млн;
2. Энтони Джошуа (бокс): £107 млн;
3. Поль Погба («Манчестер Юнайтед»): £50 млн;
4. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»): £34 млн;
4. Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»): £34 млн;
6. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»): £ 28 млн;
7. Н'Голо Канте («Челси»): £25 млн;
8. Гарри Кейн («Тоттенхэм»): £ 24 млн;
9. Даниел Старридж (без клуба): £22 млн;
10. Джордан Хендерсон («Ливерпуль»): £21 млн;
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