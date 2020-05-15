Продажа «Ньюкасла» может сорваться, поскольку арабский фонд заинтересовался «Ромой»

Продажа «Ньюкасл Юнайтед» наследному принцу Мухаммед бен Салману из Саудовской Аравии может сорваться, сообщает Mirror.
В последние дни президент итальянской «Ромы» Джеймс Палотта связался с аравийским магнатом, чтобы попытаться провернуть сделку по продаже римского клуба, которую он так давно планировал. Ради этого американец даже воспользовался услугами крупнейшего инвестиционного банка Goldman Sachs, который зная, что в продаже «Ньюкасла» возникли трудности, предложил принцу данный вариант.
«Ньюкасл» столкнулся с задержками в одобрении заявки от руководства английской Премьер-лиги на приобретение клуба со стороны наследного принца из Саудовской Аравии на сумму в £ 300 млн. Пауза в приобретении клуба наступила, несмотря на то, что подписанные документы были поданы в регистрационную палату 5 недель назад.
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