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Это'О назвал Роналдо лучшим форвардом в истории мирового футбола

Это'О назвал Роналдо лучшим форвардом в истории мирового футбола
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший нападающий «Барселоны», «Интера» и махачкалинского «Анжи» Самуэль Это'О назвал бразильца Роналдо лучшим нападающим в истории мирового футбола.

«Лучший форвард в истории? Лучше всех был Роналдо, феномен. Испытываю к нему огромное уважение и восхищение. Многие из нас приближались к его уровню, и я бы включил себя в их число.

Из действующих игроков я выбрал бы Лионеля Месси, который более опытен, и Килиана Мбаппе, он молод и производит хорошее впечатление. Думаю, он станет главной мировой звездой в ближайшие годы», — приводит слова Это'О AS.

Напомним, Это'О и Месси вместе выступали в составе «Барселоны» с 2004 по 2009 год. В сентябре 2019 года Это'О завершил профессиональную карьеру.

Роналдо выступал за «Крузейро», ПСВ, «Барселону», «Интер», «Реал», «Милан» и «Коринтианс». За сборную Бразилии сыграл 98 матчей и забил 62 мяча. Он стал двукратным чемпион мира и двукратным обладателем «Золотого мяча».

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