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Игрок «Атлетико» Лоди излечился от коронавируса

Игрок «Атлетико» Лоди излечился от коронавируса
Футбол / Испания 0

Защитник мадридского «Атлетико» Ренан Лоди повторно прошёл тестирование на коронавирус, которое дело отрицательный результат, и может вернуться к тренировкам, сообщает EFE.

Лоди стал единственным игроком мадридской команды, чей тест на минувшей неделе показал положительный результат. При этом защитник хорошо себя чувствовал хорошо, болезнь протекала бессимптомно. На этой неделе Лоди прошёл ещё два теста, оба они показали отрицательный результат, у него обнаружили антитела. 15 мая игрок сможет присоединиться к индивидуальным тренировкам команды.

Также известно, что антитела к COVID-19 обнаружили ещё у девятерых игроков команды. Розыгрыш Ла Лиги должен возобновиться 20 июня, «Атлетико» располагается на шестом месте в турнирной таблице после 27 сыгранных туров.

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